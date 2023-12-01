Новый Rolls-Royce Cullinan 2024 заметили на дорогах до премьеры (фото)

Обновленный Rolls-Royce Cullinan получит измененный дизайн экстерьера и улучшенный интерьер. Кроссовер сохранит культовый двигатель V12 под капотом.

Related video

Роскошный кроссовер Rolls-Royce Cullinan получит обновление для 2024 модельного года. Прототип впервые заметили во время тестов на дорогах. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Обновленный Rolls-Royce Cullinan получит несколько косметических изменений. Среди них измененный передний бампер и более узкие фары. Решетка радиатора получит подсветку.

Передняя часть кроссовера сильно изменится Фото: carscoops.com

Сзади можно заметить увеличенные выхлопные патрубки. Также будет изменен задний бампер кроссовера.

Сзади установлены увеличенные выхлопные патрубки Фото: carscoops.com

Силуэт кроссовера останется без изменений. Модель предложат с несколькими вариантами внешней отделки.

В интерьере также произойдет несколько изменений. Главным из них станет обновленная информационно-развлекательная система.

Важно

Единственный в своем роде: для звездного диджея создали эксклюзивный Rolls-Royce (фото)

Под капотом сохранится 6,75-литровый турбированный двигатель V12 мощностью 571 или 600 л.с. в зависимости от версии. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ожидается, что обновленный Rolls-Royce Cullinan представят в начале 2024 года. В этом же году модель поступит в продажу.

Ранее Фокус сообщал, что роскошный седан Rolls-Royce Ghost превратили в катафалк.