Новий Rolls-Royce Cullinan 2024 помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Оновлений Rolls-Royce Cullinan отримає змінений дизайн екстер'єру та покращений інтер'єр. Кросовер збереже культовий двигун V12 під капотом.

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Розкішний кросовер Rolls-Royce Cullinan отримає оновлення для 2024 модельного року. Прототип уперше помітили під час тестів на дорогах. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Оновлений Rolls-Royce Cullinan отримає кілька косметичних змін. Серед них змінений передній бампер і вужчі фари. Решітка радіатора отримає підсвічування.

Передня частина кросовера сильно зміниться Фото: carscoops.com

Ззаду можна помітити збільшені вихлопні патрубки. Також буде змінено задній бампер кросовера.

Ззаду встановлено збільшені вихлопні патрубки Фото: carscoops.com

Силует кросовера залишиться без змін. Модель запропонують із кількома варіантами зовнішнього оздоблення.

В інтер'єрі також відбудеться кілька змін. Головною з них стане оновлена інформаційно-розважальна система.

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Під капотом збережеться 6,75-літровий турбований двигун V12 потужністю 571 або 600 к.с. залежно від версії. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Очікується, що оновлений Rolls-Royce Cullinan представлять на початку 2024 року. Цього ж року модель надійде в продаж.

Раніше Фокус повідомляв, що розкішний седан Rolls-Royce Ghost перетворили на катафалк.