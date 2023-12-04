В Украине купили рекордное количество электромобилей: самые популярные модели ноября

За ноябрь в Украине приобрели на 0,2% больше электромобилей, чем за прошлый месяц. Большую часть из них составили импортированные авто с пробегом.

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За ноябрь 2023 года в Украине приобрели 5,4 тысячи новых легковых автомобилей. Также в прошлом месяце украинцы чаще покупали электромобили. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Всего за ноябрь в Украине купили 6,2 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 189,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 0,2% больше, чем в октябре 2023 года.

Легковые модели составили 99,4% от продаж электромобилей за ноябрь. При этом 59% составили импортированные авто с пробегом. Такая тенденция связана с "нулевой" растаможкой для электрических моделей.

Всего в Украине насчитывается 81 429 электрокаров. Из них 79 257 авто составляют легковые модели.

Важно

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Самые популярные подержанные электромобили на внутреннем рынке

Nissan Leaf лидирует на внутреннем рынке Фото: Nissan

На внутреннем рынке продолжает лидировать Nissan Leaf. За ноябрь в Украине купили 393 таких авто.

Второе место по продажам заняла Tesla Model 3. Украинцы приобрели 182 автомобиля этой модели.

На третьем месте расположился Volkswagen e-Golf. За ноябрь в Украине купили 176 таких электрокаров.

ТОП-20 самых популярных подержанных электромобилей на внутреннем рынке:

Nissan Leaf — 393 авто. Tesla Model 3 — 182 авто. Volkswagen e-Golf — 176 авто. Tesla Model S — 89 авто. Volkswagen ID.4 — 81 авто. Tesla Model Y — 72 авто. Renault ZOE — 69 авто. Audi e-tron – 59 авто. BMW i3 — 41 авто. Hyundai Kona — 39 авто. Chevrolet Bolt EV — 37 авто. Hyundai Ioniq — 34 авто. Tesla Model X — 32 авто. Renault Kangoo — 26 авто. Mercedes-Benz B-Class — 23 авто. Toyota bZ4x — 21 авто. Honda M-NV — 19 авто. Fiat 500e — 19 авто. Kia Soul EV — 18 авто. Mitsubishi I-Miev — 17 авто.

Самые популярные импортируемые электромобили с пробегом

Nissal Leaf часто импортируют в Украину из других стран Фото: Nissan

В этом сегменте лидером снова оказался Nissal Leaf. Украинцы купили 537 автомобилей этой модели за прошлый месяц.

На втором месте расположилась Tesla Model 3. За ноябрь в Украине приобрели 408 таких авто.

Третье место по продажам занял Volkswahen e-Golf. За прошлый месяц украинцы купили 403 авто этой модели.

ТОП-20 самых популярных импортируемых электромобилей с пробегом:

Nissan Leaf — 537 авто. Tesla Model 3 — 408 авто. Volkswagen e-Golf — 364 авто. Tesla Model Y — 304 авто. Audi e-tron — 222 авто. Volkswagen ID.4 — 206 авто. Tesla Model S — 186 авто. Renault ZOE — 165 авто. Hyundai Kona — 112 авто. Hyundai Ioniq — 101 авто. Chevrolet Bolt — 94 авто. Tesla Model X — 66 авто. Kia Soul — 61 авто. BMW i3 — 61 авто. Kia Niro — 50 авто. Jaguar I-Pace — 50 авто. Renault Kangoo — 36 авто. Toyota bZ4x — 34 авто. Mercedes-Benz B-Class — 34 авто. Volkswagen ID.6 — 29 авто.

Самые популярные новые электромобили

Volkswagen ID.4 является бессменным лидером на рынке новых электромобилей Фото: Volkswagen

Самым популярным новым электромобилем в Украине остается Volkswagen ID.4. За ноябрь в Украине купили 297 таких авто.

Второе место по продажам заняла Toyota bZ4x. Украинцы приобрели 67 автомобилей этой модели.

На третьем месте расположилась Honda e:NS1. За ноябрь в Украине купили 50 таких электромобилей.

ТОП-20 самых популярных новых электромобилей:

Volkswagen ID.4 — 297 авто. Toyota bZ4x — 67 авто. Honda e:NS1 — 50 авто. BYD Song Plus — 49 авто. Volkswagen ID.6 — 48 авто. MG 4 — 28 авто. Honda e:NP1 — 27 авто. BYD Yuan Plus — 23 авто. Nissan Ariya — 18 авто. Audi Q4 e-tron – 17 авто. Volvo C40 — 13 авто. Audi Q8 e-tron – 12 авто. Zeekr 001 — 10 авто. Lexus RZ — 9 авто. BYD Seagull — 9 авто. BMW i4 – 9 авто. MG Marvel R — 8 авто. Mercedes-Benz EQE — 7 авто. BMW iX — 7 авто. Zeekr X — 6 авто.

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