В Украине купили рекордное количество электромобилей: самые популярные модели ноября
За ноябрь в Украине приобрели на 0,2% больше электромобилей, чем за прошлый месяц. Большую часть из них составили импортированные авто с пробегом.
За ноябрь 2023 года в Украине приобрели 5,4 тысячи новых легковых автомобилей. Также в прошлом месяце украинцы чаще покупали электромобили. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.
Всего за ноябрь в Украине купили 6,2 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 189,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 0,2% больше, чем в октябре 2023 года.
Легковые модели составили 99,4% от продаж электромобилей за ноябрь. При этом 59% составили импортированные авто с пробегом. Такая тенденция связана с "нулевой" растаможкой для электрических моделей.
Всего в Украине насчитывается 81 429 электрокаров. Из них 79 257 авто составляют легковые модели.
Самые популярные подержанные электромобили на внутреннем рынке
На внутреннем рынке продолжает лидировать Nissan Leaf. За ноябрь в Украине купили 393 таких авто.
Второе место по продажам заняла Tesla Model 3. Украинцы приобрели 182 автомобиля этой модели.
На третьем месте расположился Volkswagen e-Golf. За ноябрь в Украине купили 176 таких электрокаров.
ТОП-20 самых популярных подержанных электромобилей на внутреннем рынке:
- Nissan Leaf — 393 авто.
- Tesla Model 3 — 182 авто.
- Volkswagen e-Golf — 176 авто.
- Tesla Model S — 89 авто.
- Volkswagen ID.4 — 81 авто.
- Tesla Model Y — 72 авто.
- Renault ZOE — 69 авто.
- Audi e-tron – 59 авто.
- BMW i3 — 41 авто.
- Hyundai Kona — 39 авто.
- Chevrolet Bolt EV — 37 авто.
- Hyundai Ioniq — 34 авто.
- Tesla Model X — 32 авто.
- Renault Kangoo — 26 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 23 авто.
- Toyota bZ4x — 21 авто.
- Honda M-NV — 19 авто.
- Fiat 500e — 19 авто.
- Kia Soul EV — 18 авто.
- Mitsubishi I-Miev — 17 авто.
Самые популярные импортируемые электромобили с пробегом
В этом сегменте лидером снова оказался Nissal Leaf. Украинцы купили 537 автомобилей этой модели за прошлый месяц.
На втором месте расположилась Tesla Model 3. За ноябрь в Украине приобрели 408 таких авто.
Третье место по продажам занял Volkswahen e-Golf. За прошлый месяц украинцы купили 403 авто этой модели.
ТОП-20 самых популярных импортируемых электромобилей с пробегом:
- Nissan Leaf — 537 авто.
- Tesla Model 3 — 408 авто.
- Volkswagen e-Golf — 364 авто.
- Tesla Model Y — 304 авто.
- Audi e-tron — 222 авто.
- Volkswagen ID.4 — 206 авто.
- Tesla Model S — 186 авто.
- Renault ZOE — 165 авто.
- Hyundai Kona — 112 авто.
- Hyundai Ioniq — 101 авто.
- Chevrolet Bolt — 94 авто.
- Tesla Model X — 66 авто.
- Kia Soul — 61 авто.
- BMW i3 — 61 авто.
- Kia Niro — 50 авто.
- Jaguar I-Pace — 50 авто.
- Renault Kangoo — 36 авто.
- Toyota bZ4x — 34 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 34 авто.
- Volkswagen ID.6 — 29 авто.
Самые популярные новые электромобили
Самым популярным новым электромобилем в Украине остается Volkswagen ID.4. За ноябрь в Украине купили 297 таких авто.
Второе место по продажам заняла Toyota bZ4x. Украинцы приобрели 67 автомобилей этой модели.
На третьем месте расположилась Honda e:NS1. За ноябрь в Украине купили 50 таких электромобилей.
ТОП-20 самых популярных новых электромобилей:
- Volkswagen ID.4 — 297 авто.
- Toyota bZ4x — 67 авто.
- Honda e:NS1 — 50 авто.
- BYD Song Plus — 49 авто.
- Volkswagen ID.6 — 48 авто.
- MG 4 — 28 авто.
- Honda e:NP1 — 27 авто.
- BYD Yuan Plus — 23 авто.
- Nissan Ariya — 18 авто.
- Audi Q4 e-tron – 17 авто.
- Volvo C40 — 13 авто.
- Audi Q8 e-tron – 12 авто.
- Zeekr 001 — 10 авто.
- Lexus RZ — 9 авто.
- BYD Seagull — 9 авто.
- BMW i4 – 9 авто.
- MG Marvel R — 8 авто.
- Mercedes-Benz EQE — 7 авто.
- BMW iX — 7 авто.
- Zeekr X — 6 авто.
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