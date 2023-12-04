На заброшенной СТО обнаружена коллекция редких ретро-авто (видео)

В коллекции собраны редкие ретро-авто из США и Европы. Всех их начали реставрировать, но банкротство мастерской не дало завершить процесс восстановления машин.

Related video

В Великобритании обнаружена целая коллекция заброшенных автомобилей. Свыше десятка машин ржавеют в помещении старой станции техобслуживания. Им посвятили видео на Youtube-канале The Bearded Explorer.

Ford Mustang Фото: скриншот / YouTube

Судя по всему, СТО занималась восстановлением ретро-авто. Очевидно компания обанкротилась и незавершенные машины так и остались на территории закрытой сервисной станции.

Состояние большинства автомобилей оставляет желать лучшего. Они разобраны, а некоторые из них уже покрылись ржавчиной. А ведь среди них есть ценные раритеты.

BMW 2002 Фото: скриншот / YouTube

Самое старое авто в коллекции – Citroen Traction Avant, первая в мире массовая модель с передним приводом. Ценными являются ранний Porsche 911 60-х и кабриолет Ford Mustang 1967 года.

Важно

Редкий коллекционный Ford 30-х простоял полвека заброшенным в сарае (видео)

К этой же эпохе относятся спортивный MG B и заряженный Mini Cooper. Кроме того, идентифицированы купе BMW 2002, бюджетный Renault 10, VW Beetle и два Volkswagen Golf, один из которых является спортивным GTI.

Пока владельца помещения и машин не отыскали. Это не позволяет отвезти ретро-авто на реставрацию.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине нашли мотоцикл 1980 года без пробега.

Также мы писали про заброшенный американский спорткар за $200 000.