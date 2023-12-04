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Авто

Старый ржавый седан Ford 1970 года продали по цене нового Porsche 911 (видео)

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Ford Falcon XY GT продали за $152 000

Выпущено лишь 1500 спортивных седанов Ford Falcon XY GT. Заряженная версия бюджетной модели оснащена двигателем V8 от Ford Mustang.

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В Австралии на аукционе Grays продали Ford Falcon 1970 года. За авто отдали 152 000 долларов (как за новый Porsche 911), хотя его состояние оставляет желать лучшего. О машине рассказали на сайте аукциона.

Ford Falcon GT, Ford Falcon XY GT, Ford Falcon, Ford Falcon 1970 Fullscreen
Автомобиль простоял заброшенным в гараже более 40 лет

Седан Ford Falcon простоял 44 года заброшенным в гараже. Он покрыт слоем грязи, а местами проржавел. Автомобиль требует реставрации, но полностью комплектный.

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Столь высокая цена обусловлена тем, что перед нами – очень редкий заряженный Ford Falcon XY GT. Выпущено лишь 1500 таких авто, причем всех их продали на австралийском рынке – в другие страны такую версию бюджетного Ford Falcon не поставляли.

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Выпущено только 1500 Ford Falcon XY GT

Главная особенность Falcon GT – 5,8-литровый 300-сильный V8 от Ford Mustang Mach 1. С 4-ступенчатой механической КПП большой седан способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 203 км/ч. Кроме того, у авто доработаны рулевое управление, подвеска и тормоза.

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Под капотом установлен двигатель от Ford Mustang

Установлено, что это один из первых Ford Falcon GT, который использовался производителем для тестирования. Позже его выкупил сотрудник Ford и пользовался автомобилем до 1979 года, а затем поставил в гараж. Пробег седана составляет 105 тыс. км.

Ранее Фокус рассказывал про уникальный заряженный Ford Mustang 1971 года, существующий в единственном єкземпляре.

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