Быстро теряют в цене: британцы назвали самые неликвидные электромобили (фото)

В рейтинг вошли 10 электромобилей, которые трудно выгодно перепродать на вторичном рынке. Эти модели теряют большую часть своей стоимости уже спустя три года.

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При выборе нового автомобиля важным параметром является его ликвидность. Британские эксперты назвали 10 электромобилей, которые быстрее всего теряют в цене за три года. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Некоторые электрокары очень медленно дешевеют на вторичном рынке, сохраняя свою ценность как можно дольше. Тем не менее есть множество моделей, которые трудно назвать хорошей инвестицией.

Эксперты исследовали данные об остаточной стоимости электромобилей, которые теряют наибольший процент своей первоначальной стоимости за первые три года владения. Рейтинг демонстрирует, на что могут насчитывать владельцы этих авто примерно после 60 000 км пробега.

Важно

Какие автомобили меньше всего теряют в цене за 5 лет эксплуатации (фото)

ТОП-10 самых неликвидных современных электромобилей:

10. Citroen e-C4 E-Series 50kWh

Citroen e-C4 предлагает стильный дизайн Фото: Stellantis

Стоимость нового авто: 45 853 доллара

45 853 доллара Средняя стоимость авто при перепродаже: 16 771 доллар

16 771 доллар Сохраненная стоимость: 36,5%

Электрокроссовер Citroen e-C4 предлагает комфортную подвеску, стильный дизайн и богатое оснащение. Модель имеет конкурентоспособную цену, но далеко не лучшую ликвидность.

Citroen e-C4 дешевеет значительно быстрее своих конкурентов. Спустя три года после покупки это авто сохраняет только 36,5% своей стоимости.

9. Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic S

Jaguar I-Pace имеет комфортную подвеску Фото: Jaguar

Стоимость нового авто: 88 427 долларов

88 427 долларов Средняя стоимость авто при перепродаже: 29 499 долларов

29 499 долларов Сохраненная стоимость: 36,2%

Электрокроссовер Jaguar I-Pace стал первой полностью электрической моделью бренда. Этот автомобиль имеет приятную управляемость и комфортную подвеску.

Jaguar I-Pace на вторичном рынке стоит гораздо дешевле новых авто. Фактически, за цену нового электромобиля можно купить несколько подержанных экземпляров.

8. Peugeot e-2008 Active

Peugeot e-2008 имеет большой запас хода Фото: Peugeot

Стоимость нового авто: 46 112 долларов

46 112 долларов Средняя стоимость авто при перепродаже: 16 392 доллара

16 392 доллара Сохраненная стоимость: 35,5%

Peugeot e-2008 может стать отличным выбором для тех, кому нужен компактный и стильный электрокроссовер. Помимо этого автомобиль имеет большой запас хода.

Главным недостатком модели является ее стоимость при перепродаже. За три года электрокроссовер теряет почти 65% стоимости.

7. Opel Mokka Electric GS 50kWh

Opel Mokka Electric отличается богатым оснащением Фото: Stellantis

Стоимость нового авто: 49 251 доллар

49 251 доллар Средняя стоимость авто при перепродаже: 17 118 долларов

17 118 долларов Сохраненная стоимость: 34,8%

Электрокроссовер Opel Mokka Electric отличается богатым оснащением и стильным дизайном. Также эта модель имеет большой запас хода.

Opel Mokka Electric дешевеет быстрее своих конкурентов. Даже спустя год эксплуатации этот электрокроссовер теряет большую часть своей стоимости.

6. Fiat 500e 24kWh 3dr

Fiat 500e доступнее своих конкурентов Фото: Stellantis

Стоимость нового авто: 35 620 долларов

35 620 долларов Средняя стоимость авто при перепродаже: 11 939 долларов

11 939 долларов Сохраненная стоимость: 33,5%

Fiat 500e доступнее многих своих конкурентов, а также предлагает стильный дизайн в ретро-стиле. Это достаточно быстрая модель с отточенной управляемостью.

Главным недостатком Fiat 500e является его ликвидность. Автомобиль теряет более 65% стоимости всего за три года.

5. Mazda MX-30 Exclusive Line 35.5kWh

Mazda MX-30 предлагает приятную управляемость Фото: Mazda

Стоимость нового авто: 44 406 долларов

44 406 долларов Средняя стоимость авто при перепродаже: 13 928 долларов

13 928 долларов Сохраненная стоимость: 33,2%

Mazda MX-30 является первой электрической моделью бренда. Этот электрокроссовер предлагает стильный дизайн и приятную управляемость.

Ликвидность не является сильной стороной Mazda MX-30. За три года модель сохраняет только 33,2% своей первоначальной стоимости.

4. Nissan Leaf Acenta 39kWh

Nissan Leaf второго поколения во многом превосходит предшественника Фото: Nissan

Стоимость нового авто: 36 630 долларов

36 630 долларов Средняя стоимость авто при перепродаже: 12 033 доллара

12 033 доллара Сохраненная стоимость: 32,8%

Nissan Leaf долгие годы оставался самым популярным электромобилем в мире. Модель второго поколения стала значительно лучше, сохранив главные достоинства предшественника.

Эксперты выяснили, что больше всего в цене теряет Nissan Leaf с небольшой аккумуляторной батареей. Топовые версии модели дольше сохраняют свою ценность.

3. Mini Cooper S Electric Convertible 33kWh

Mini Cooper S Electric Convertible отличается стильным дизайном Фото: MINI

Стоимость нового авто: 66 325 доллара

66 325 доллара Средняя стоимость авто при перепродаже: 21 665 долларов

21 665 долларов Сохраненная стоимость: 32,7%

Кабриолет Mini Cooper S Electric отличается стильным дизайном и отточенной управляемостью. Тем не менее эта модель имеет небольшой запас хода и высокую стоимость.

Подержанные Mini Cooper S Electric значительно дешевле новых авто. При этом ситуацию не улучшает даже ограниченный тираж модели.

2. Opel Corsa Electric Design 50kWh

Opel Corsa Electric имеет большой запас хода Фото: Stellantis

Стоимость нового авто: 40 989 долларов

40 989 долларов Средняя стоимость авто при перепродаже: 12 538 долларов

12 538 долларов Сохраненная стоимость: 30,6%

Opel Corsa Electric дешевле многих конкурентов, а также имеет большой запас хода. Помимо этого модель оснащена мощным электромотором.

Ликвидность Opel Corsa Electric вызывает множество вопросов. Электромобиль теряет почти 70% стоимости за первые три года эксплуатации.

1. Renault Zoe Iconic R135 Boost Charge

Renault Zoe является самым неликвидным электромобилем в Британии Фото: Renault

Стоимость нового авто: 40 420 долларов

40 420 долларов Средняя стоимость авто при перепродаже: 12 002 доллара

12 002 доллара Сохраненная стоимость: 29,7%

Renault Zoe является единственным электромобилем, который сохраняет менее 30% от первоначальной стоимости спустя три года эксплуатации. Помимо этого модель имеет тесный интерьер.

Стоит отметить, что у Renault Zoe есть и несколько плюсов. Среди них большой запас хода в топовых версиях и богатое оснащение.

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