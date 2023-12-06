Не такой уж и безопасный: бывший сотрудник Tesla раскритиковал автопилот бренда

Бывший сотрудник Tesla Лукаш Крупский рассекретил огромное количество внутренних данных автопроизводителя. Также он выразил свои опасения о работе системы автономного вождения.

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Автопилот Tesla произвел революцию в автоиндустрии, но эту технологию часто критикуют в СМИ. Бывший сотрудник бренда Лукаш Крупский поделился некоторыми неприятными подробностями. Об этом рассказали на сайте BBC.

В мае 2023 года Лукаш Крупский опубликовал огромное количество внутренних данных Tesla немецкой газете Handelsblatt. В них содержалась некоторая информация о махинациях бренда.

Бывший сотрудник Tesla заявил, что усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) не готова к использованию на дорогах общего пользования. По его словам, технология может быть слишком опасной из-за недоработок.

В Tesla утверждают, что их система автономного вождения безопаснее, чем водители-люди. Тем не менее с этим утверждением несогласны многие эксперты.

"Я не думаю, что технология готова к производству. Это касается всех нас, потому что мы, по сути, являемся подопытными на дорогах общего пользования", — сказал Крупский.

Также бывший сотрудник Tesla отметил, что автопроизводитель не соблюдал требования безопасности. Водители могут с легкостью обойти все ограничения на использование автопилота.

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По словам Крупского, даже нынешние сотрудники Tesla говорили с ним о случаях фантомного торможения. Они являются предметом расследования регулирующих органов США.

Ранее Фокус писал, что в США автопилот Tesla проигнорировал человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу.