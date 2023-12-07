Спорткар Dodge Charger нового поколения рассекретили задолго до премьеры (видео)

Новый Dodge Charger предложат с новым бензиновым двигателем и электрической силовой установкой. Спорткар получит дизайн в ретро-стиле и современные технологии.

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Преемника Dodge Charger показали в новом рекламном ролике бренда. Он во многом будет похож на концепт-кар Charger Daytona SRT. Видео опубликовали на YouTube-канале компании.

С 2024 года Dodge Charger и Challenger текущих поколений будут сняты с производства. Тем не менее в этом же году ожидается появление новой модели, которая станет их заменой.

Рекламный ролик начинается с анимационной книги под названием "Список непослушных Санты: история происхождения". На одной из ее страниц и показан преемник Dodge Charger с дизайном, который немного отличается от концепт-кара.

На изображении показан эскиз спорткара с традиционным купеобразным силуэтом и двумя круглыми фарами спереди. Помимо этого модель получила узкую решетку радиатора и широкий воздухозаборник на бампере.

Еще одной отличительной чертой дизайна новой модели является необычный капот с воздухозаборником, как у концепт-кара. Он позволит улучшить переднюю прижимную силу.

Серийная версия модели сохранит необычный капот Фото: Stellantis

Новый Dodge Charger сохранит ДВС, но это будет новый двигатель с меньшим количеством вредных выбросов. Вероятнее всего, это 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом. Его мощность составит около 510 л.с.

Параллельно с бензиновой моделью будет доступна и полностью электрическая версия Daytona. Она получит силовую установку мощностью около 900 л.с.

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Спорткар получит несколько конфигураций с задним или полным приводом на выбор. Ожидается, что топовая версия станет самой быстрой в истории модели.

Ранее Фокус писал, что культовое спорткупе Dodge Charger Daytona 1969 года получило современного преемника.