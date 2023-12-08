В интернете показали редчайший пикап на базе горбатого "Запорожца" (фото)

ЗАЗ-965П использовали на пред­приятиях для перевозки небольших деталей. Пикапы создавались из бракованных кузовов серийных автомобилей.

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Компактная модель ЗАЗ-965 стала настоящим "народным автомобилем" для украинцев в 1960-х годах. Существует огромное количество редких модификаций этого авто, о которых знают далеко не все автолюбители. Фокус расскажет про пикап на базе культового горбатого "Запорожца".

ЗАЗ-965П был создан специально для перевозки деталей на пред­приятиях. Эта модель так и не поступила в серийное производство и была выпущена ограниченным тиражом.

Главное отличие от стандартного авто состоит в измененной задней части. Часть крыши срезали, а над моторным отсеком устанавливали небольшой багажник.

Для создания ЗАЗ-965П заднюю часть крыши стандартного авто срезали Фото: Wikipedia

Все ЗАЗ-965П создавались из бракованных кузовов серийных автомобилей. Поэтому качество сборки некоторых экземпляров было далеко не на высоком уровне.

Главной проблемой такого пикапа было заднее расположение двигателя. Из-за этого грузовое пространство было сильно ограничено. Грузоподъемность модели также не позволяла превратить ее в полноценную "рабочую лошадку".

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Тем не менее в 1990-х годах в производство были запущены пикапы на базе ЗАЗ-968. Всего выпустили около 2500 таких авто.

Ранее Фокус писал, что в Германии продают необычный тюнингованный ЗАЗ-968М 1983 года.