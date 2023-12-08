Украинцы работают более чем на половине автозаводов Европы — исследование

С началом полномасштабного вторжения РФ многие европейские автозаводы стали чаще брать на работу украинцев. С 2021 до 2022 года этот показатель увеличился с 58% до 72%.

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Из-за полномасштабного вторжения России большое количество украинцев переехало в Европу. Эксперты поделились, насколько чаще европейские автозаводы стали чаще трудоустраивать жителей Украины. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.

Согласно исследованию компании Exact Systems "MotoBarometr 2023", в наши дни около 75% европейских представителей автомобильной отрасли трудоустраивают граждан Украины. Эти данные получены благодаря опросу, в котором приняли участие около 1000 компаний из 11 стран.

В 2021 году уровень трудоустройства украинцев на таких предприятиях составлял всего 58%. В 2022 году этот показатель увеличился до 72%.

В Польше 75% автомобильных заводов нанимают украинцев, а в Германии — 41%. В Бельгии с 2022 до 2023 года трудоустройство жителей Украины увеличилось на 43%.

В Словакии украинцы работают на 88% автозаводов. Это самый высокий показатель в Европе.

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