Капсула времени за за $300 000: обнаружен редчайший спорткар 60-х в новом состоянии (фото)

Выпущено около 1000 заряженных Chevrolet Camaro COPO с 7,0-литровым 425-сильных V8. Спорткар способен разогнаться до сотни за 5,4 с и развить скорость свыше 200 км/ч.

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В США обнаружили идеально сохраненный Chevrolet Camaro 1969 года в редкой заряженной версии COPO. Спорткар стоит около 200-300 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Выпущено лишь 1000 таких купе, и сейчас за ними охотятся коллекционеры Фото: autoevolution.com

Всего выпущено около 1000 Chevrolet Camaro COPO. Модификация создавалась специально для драгрейсинга и ее трансмиссия перенастроена для гонок на 1/4 мили (402 м).

Главная особенность авто прячется под капотом – там установлен огромный 7,0-литровый V8 на 425 л. с. от Chevrolet Corvette. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный V8 Фото: autoevolution.com

Chevrolet Camaro COPO также получил передние дисковые тормоза, облегченный пластиковый капот и задний спойлер. Крыша купе отделана винилом.

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Конкретно этот Chevrolet Camaro 1969 года был куплен в штате Огайо. Первый владелец заботился об авто, мало на нем ездил и хранил его до своей смерти в 2017 году.

Автомобиль отлично сохранился и имеет малый пробег Фото: autoevolution.com

Пробег Chevrolet Camaro COPO составляет всего 13 350 км. Сохранены все оригинальные документы на автомобиль. Кузов и салон Camaro в отличном состоянии – это настоящая капсула времени.

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