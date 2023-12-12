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Авто

В Украине стартовало производство электрических тракторов с солнечными батареями (фото)

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Фото: autocentre.ua | Электротрактор Kolos-244 получил 24-сильный мотор

Электрический трактор Kolos-244 оснащен 24-сильным мотором и способен работать 8-9 часов без подзарядки. От его батареи можно запитать различное электрооборудование.

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В Украине появился первый серийный электротрактор Kolos-244. Его запустили в производство на предприятии в Дрогобыче Львовской области. Об этом сообщает "Автоцентр".

Kolos-244, украинский трактор, электрический трактор, трактор Kolos Fullscreen
Батареи хватает на 8-9 часов работы
Фото: autocentre.ua

Электрический трактор построен на базе дизельной китайской модели Shifeng-244. Он получил электромотор мощностью 24 л. с. и инвертор на 220 вольт и 4,7 кВт. Масса трактора составляет 1100 кг.

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Аккумуляторная батарея емкостью 25,6 кВт∙ч позволяет работать 8-9 часов. За доплату могут установить крышу с солнечными панелями. Также предусмотрена функция двунаправленной зарядки, то есть от трактора можно питать различное электрооборудование и даже на протяжении 3 суток обеспечивать электричеством целый дом.

Украинский трактор Kolos-244 получил вал отбора мощности на 540 об/мин. Он может буксировать прицеп, а также работать с плугом, бороной, циркулярной пилой или косилкой.

Kolos-244, украинский трактор, электрический трактор, трактор Kolos Fullscreen
В основе новинки лежит китайский трактор Shifeng-244
Фото: autocentre.ua

В эксплуатации электротрактор Kolos-244 дешевле своего китайского собрата. Там, где дизельная модель тратит литр топлива, электрическому варианту понадобится 2-3 кВт∙ч электроэнергии. В обслуживании он также проще – не нужно менять масло и фильтры.

В перспективе украинское предприятие планирует выпускать более мощные (до 500 кВт) тракторы, а также электрические комбайны и другую технику.

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