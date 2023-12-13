Новый итальянский электрокар рассекретили благодаря угонщикам (фото)

Неизвестные злоумышленники угнали и утопили прототип новой Lancia Ypsilon. Автомобиль пришлось доставать из озера.

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Курьезный случай позволил рассекретить новейший электромобиль Lancia Ypsilon 2024. Хэтчбек сфотографировали во время подъема со дна озера. Его снимки опубликовало французское издание L’Est Republican.

Инцидент произошел близ завода концерна Stellantis в Сошо. Местные жители заметили в озере автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели обследовали машину и выяснили, что внутри, к счастью, никого нет. Позже появилась информация, что авто числится угнанным.

Дизайн хэтчбека удалось рассмотреть Фото: L’Est Republican

Когда кран начал доставать авто, то выяснилось, что это новая Lancia Ypsilon, которую еще не представили. Ранее прототипы модели были обклеены камуфляжной пленкой, но теперь дизайн хэтчбека удалось полностью рассмотреть.

У Lancia Ypsilon 2024 покатая крыша, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши. Спереди у авто "двухэтажная" оптика и треугольная решетка радиатора.

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Хэтчбек Lancia Ypsilon – родственник Peugeot 208 и Opel Corsa, ведь построен на той же платформе. Электрическая его версия оснащена 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч, а ее запас хода составит около 400 км. Также ожидаются 1,2-литровые бензиновые версии с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.

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