Tesla и Logan: в Германии назвали самые ненадежные авто с пробегом (фото)

В основе рейтинга TÜV Sud лежат данные немецкого техосмотра за 2023 год, который прошли 10 миллионов авто. В нынешнем году результаты удивили.

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Известная организация TÜV Sud, отвечающая за техосмотр в Германии, опубликовала свой традиционный ежегодный рейтинг качества авто. Немецкие эксперты определили самые ненадежные автомобили на рынке. Об этом сообщается на сайте TÜV Sud.

Исследование провели на основе данных техосмотра за 2023 год. В общей сложности его прошли около 10 миллионов автомобилей. Отмечается, что уровень надежности авто несколько снизился по сравнению с 2022 годом: количество машин с серьезными неисправностями выросло с 20,2 до 20,5%.

Антилидером года неожиданно стал электрокар Tesla Model 3. Среди авто возрастом до 3 лет у него больше всего неисправностей – у 14,7% авто отмечены поломки. В TÜV Sud отмечают, что хотя обслуживание электрокара и проще, чем бензинового или дизельного авто, но сеть СТО все же нужна, ведь там проводят полную диагностику авто, что позволяет избежать поломок. У Tesla в Германии сервисная сеть еще не слишком развита.

Tesla Model 3 оказалась самым ненадежным авто возрастом 2-3 года Фото: Tesla

Также в перечень ненадежных авто попали Logan и Duster, причем проблемы отмечены как у моделей нынешнего поколения, так и у их предшественников.

Самые ненадежные б/у авто по данным TÜV Sud:

Возрастом 2-3 года:

Tesla Model 3 – 14,7% авто с дефектами. Dacia Logan – 11,4%. Seat Alhambra – 10,3%.

Возрастом 4-5 лет:

BMW X5/X6 – 17,9% авто с дефектами. Volkswagen Sharan – 17,7%. BMW 2 Series Active Tourer – 17,6%.

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Возрастом 6-7 лет:

Dacia Dokker– 25,9% авто с дефектами. BMW 5/6 Series – 24,8%. Dacia Duster – 24,6%.

Возрастом 8-9 лет:

Dacia Dokker – 32,2% авто с дефектами. Fiat Punto – 29,7%. Dacia Logan – 29,1%.

Надежность Dacia Logan вызывает вопросы Фото: Dacia

Возрастом 10-11 лет:

Renault Twingo– 36,2% авто с дефектами. Dacia Logan – 35,5%. Renault Clio – 34,6%.

Возрастом 12-13 лет:

Dacia Logan – 40,9% авто с дефектами. Renault Twingo – 39,9%. Nissan Qashqai – 38,8%.

Ранее свой рейтинг качества опубликовало и американское издание Consumer Reports.

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