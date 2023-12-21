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Авто

Цена 7 миллионов евро и 800 сил: в Италии создали экстремальный гиперкар (фото)

777 Hypercar, новый 777 Hypercar, итальянский гиперкар
Фото: Autocar | 777 Hypercar отличается обтекаемым дизайном

Новый 777 Hypercar — одноместный трековый суперкар весом всего 900 кг. У авто инновационная аэродинаитка и высокооборотистый V8 на 800 сил.

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Итальянская компания 777 Motors показала свою первую модель с простым названием Hypercar. Всего выпустят лишь 7 таких одноместных авто стоимостью в 7 миллионов евро. Об этом сообщает сайт Autocar.

Новый 777 Hypercar – экстремальное трековое купе, напоминающее спортпрототипы из 24-часовой гонки в Ле-Мане. Обтекаемое авто получило обвес, киль и огромное антикрыло. Двери поднимаются вверх.

новый 777 Hypercar, 777 Hypercar, итальянский гиперкар Fullscreen
Двери авто поднимаются вверх
Фото: Autocar

В основе гиперкара лежит карбоновый монокок, из углеволокна выполнены и кузовные панели, поэтому масса авто – всего 900 кг. Вместе с тем, аэродинамика обеспечивает до 2100 кг прижимной силы.

777 Hypercar оснащен высокооборотистым V8, развивающим 800 л. с. при 9000 об/мин. Двигатель способен работать на экологически чистом синтетическом топливе.

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Максимальная скорость гиперкара составляет 370 км/ч, а боковое ускорение в поворотах достигает 4g. На автодроме Монца 777 Hypercar на 2,4 секунды на круге быстрее гоночного спортпрототипа Toyota GR010 Hybrid.

гиперкар 777, 777 Hypercar, новый 777 Hypercar, итальянский гиперкар Fullscreen
Сзади установлено огромное антикрыло
Фото: Autocar

В комплекте с авто идет специальный гоночный костюм с датчиками, контролирующими пульс, уровень кислорода в крови и температуру тела. Также покупатели получат в подарок гоночные курсы на треке Варано в Италии, либо на знаменитом автодроме Индианаполиса в США.

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