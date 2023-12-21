Цена 7 миллионов евро и 800 сил: в Италии создали экстремальный гиперкар (фото)

Новый 777 Hypercar — одноместный трековый суперкар весом всего 900 кг. У авто инновационная аэродинаитка и высокооборотистый V8 на 800 сил.

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Итальянская компания 777 Motors показала свою первую модель с простым названием Hypercar. Всего выпустят лишь 7 таких одноместных авто стоимостью в 7 миллионов евро. Об этом сообщает сайт Autocar.

Новый 777 Hypercar – экстремальное трековое купе, напоминающее спортпрототипы из 24-часовой гонки в Ле-Мане. Обтекаемое авто получило обвес, киль и огромное антикрыло. Двери поднимаются вверх.

Двери авто поднимаются вверх Фото: Autocar

В основе гиперкара лежит карбоновый монокок, из углеволокна выполнены и кузовные панели, поэтому масса авто – всего 900 кг. Вместе с тем, аэродинамика обеспечивает до 2100 кг прижимной силы.

777 Hypercar оснащен высокооборотистым V8, развивающим 800 л. с. при 9000 об/мин. Двигатель способен работать на экологически чистом синтетическом топливе.

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Максимальная скорость гиперкара составляет 370 км/ч, а боковое ускорение в поворотах достигает 4g. На автодроме Монца 777 Hypercar на 2,4 секунды на круге быстрее гоночного спортпрототипа Toyota GR010 Hybrid.

Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Autocar

В комплекте с авто идет специальный гоночный костюм с датчиками, контролирующими пульс, уровень кислорода в крови и температуру тела. Также покупатели получат в подарок гоночные курсы на треке Варано в Италии, либо на знаменитом автодроме Индианаполиса в США.

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