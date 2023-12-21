Американский Duster: редкий внедорожник 70-х завелся и поехал после 16 лет простоя (видео)

Plymouth Trail Duster не выезжал на дороги с 2007 года. Внедорожник покрыт ржавчиной, но завелся и даже смог продемонстрировать свои внедорожные способности.

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В США вернули к жизни раритетный Plymouth Trail Duster 1978 года. Рамный внедорожник простоял 16 лет заброшенным в сарае. Ему посвятили видео на Youtube-канале Dead Dodge Garage.

Внедорожник завелся после несложного ремонта Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Trail Duster не ездил с 2007 года. Он местами покрылся ржавчиной, его краска местами потрескалась, а в салоне разорвана отделка. Внедорожник требует ухода.

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Двигатель поначалу не заводился, но после того, как его прочистили и установили новый распределитель зажигания, он ожил. А после ремонта тормозных шлангов Plymouth Trail Duster смог поехать и даже преодолеть несложное бездорожье.

В салоне разорвана отделка Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Trail Duster – очень редкая модель, ведь с 1974 по 1981 год выпущено только 36 тысяч авто. Он не имеет ничего общего с европейским Duster. По сути, это был брат-близнец Dodge Ramcharger – обе модели были построены на рамном шасси пикапа Ram.

Внедорожник оснащен 6,6-литровым V8 мощностью 165 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП, а его полный привод дополнен понижающей передачей. Также модель выпускали с двигателями объемом 5,9 л (175 л. с.) и 7,2 л (220 л. с.).

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