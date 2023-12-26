Опубликованы первые изображения новой Skoda Octavia 2024

Skoda Octavia обновят в духе старшей модели Superb. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Опубликованы изображения новой Skoda Octavia. Модель С-класса пройдет обновление и будет презентована в феврале 2024 года, а ее продажи стартуют с мая. Об этом сообщает чешский сайт Auto.cz.

Фонари соединены тоненькой диодной вставкой Фото: auto.cz

Судя по рендерам, новая Skoda Octavia не слишком изменится внешне. Передняя часть обновлена в духе флагманской Skoda Superb – у авто увеличена решетка радиатора, установлены более узкие фары и новый бампер. Фонари соединены тоненькой диодной полосой.

Салон Skoda Octavia 2024 не показали. Очевидно автомобиль получит увеличенный тачскрин мультимедиа и улучшенную внутреннюю отделку.

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Ожидается, что новая Skoda Octavia сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровые турбодизели, но их дополнят 48-вольтными гибридными установками. Останутся в линейке и подзаряжаемые гибриды с 1,5-литровой турбочетверкой и электромотором.

К слову, уже известны подробности нового поколения Skoda Octavia. Модель появится в 2026 году и впервые получит электрическую версию.

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