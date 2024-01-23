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Авто

Эксклюзив за $1,36 миллиона: самый дорогой BMW вырос в цене в полтора раза за год (фото)

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BMW 3.0 CSL — редкая лимитированная модель

Выпущено только 50 купе BMW 3.0 CSL. Лимитированный спорткар оснащен 560-сильной турбошестеркой и способен развить 306 км/ч.

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В Гамбурге выставили на продажу редчайший BMW 3.0 CSL 2023 года. Лимитированный спорткар оценили в 1,36 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Luxury Cars Hamburg.

BMW 3.0 CSL 2023, BMW 3.0 CSL, BMW M4, спорткар BMW, новый BMW 3.0 CSL Fullscreen
Дизайн BMW 3.0 CSL выполнен в духе одноименной модели 1972 года

Примечательно, что новый BMW 3.0 CSL стоил 820 000 долларов. То есть, самый дорогой BMW современности за год подорожал в полтора раза. Пробег авто составляет всего 25 км.

Столь высокая цена обусловлена редкостью авто – собрали только 50 купе BMW 3.0 CSL. Спорткар выпустили к 50-летию одноименной модели 1972 года.

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Салон отделан карбоном и алькантарой

В основе авто лежит BMW M4 CSL, однако его дизайн существенно изменен: крылья расширены, решетка радиатора увеличена, а сзади появилось большое антикрыло.

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Салон остался прежним, но установлены ковшеобразные сиденья с карбоновым каркасом. В отделке использована алькантара.

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Спорткар получил ковшеобразные сиденья

Новый BMW 3.0 CSL оснащен трехлитровой 560-сильной турбошестеркой и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 306 км/ч.

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