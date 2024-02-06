Цена $21 000 и расход 5,2 л на 100 км: Chery готовят доступный семейный кроссовер (фото)

Новый Chery Fulwin T9 — 4,8-метровый семейный кроссовер с гибридной установкой. Он расходует 5,2 л на 100 км и способен проехать 100 км на электротяге.

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В гибридной линейке Chery Fulwin появится новая флагманская модель T9. Кроссовер поступит в продажу с конца апреля по цене от 150 000 до 170 000 юаней ($21 000 – 23 700). Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.

В основе модели лежит флагманский кроссовер Chery Tiggo 9. Главное отличие Fulwin T9 – плагин-гибридная силовая установка на 224 л. с. и 390 Н∙м, состоящая из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора.

Кроссовер оснащен 224-сильной гибридной установкой Фото: CarNewsChina

Китайский кроссовер разгоняется до сотни за 8,4 с и расходует 5,2 л/100 км, а большая батарея емкостью 19,4 кВт∙ч позволяет проехать до 100 км в электрическом режиме. Зарядить ее на 80% можно за полчаса.

Позже линейку расширит 462-сильный вариант с полным приводом. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с.

Отличить Fulwin T9 от Chery Tiggo 9 можно по пластиковой заглушке на месте решетки радиатора, а также измененным задним стойкам крыши.

Важно

Рассекречен недорогой кроссовер Chery с расходом 1,3 л на 100 км (фото)

Размеры Chery Fulwin T9:

длина – 4795 мм;

ширина – 1930 мм;

высота – 1741 мм;

колесная база – 2770 мм;

масса – 1898 кг.

Салон Chery Fulwin T9 еще не рассекречен, известно лишь, что кроссовер предложат в версиях на 5 и 7 мест. Китайский кроссовер должен получить два дисплея на передней панели.

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