Возил трех королей: роскошный Mercedes 1930 года продают за $3 миллиона (фото)

Mercedes 770 K — самая дорогая модель немецкой марки 30-х годов. Выпущено только 107 таких автомобилей с огромной 7,7-литровой восьмеркой на 200 сил.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Mercedes-Benz 770 K 1930 года. За него планируют выручить до 3 миллионов долларов. Подробности редкого авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Выпущено только 107 Mercedes 770K Фото: RM Sotheby's

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Mercedes-Benz 770 K или Grosser Mercedes ("Большой Мерседес") был флагманом в линейке немецкой марки в 30-х годах. Всего с 1930 по 1944 годы выпустили только 107 таких авто. На них ездили последний немецкий кайзер Вильгельм ІІ, император Японии Хирохито, маршал Финляднии Карл Густав Маннергейм, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини, Папа Римский Пий ХІ.

Гонщики Кими Ряййконен и Дэвид Култхард в Mercedes 770 K на параде во время Гран-при США Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Mercedes 770 K возил сразу трех монархов. Этот кабриолет с кузовом от ателье Voll & Ruhrbeck построили для короля Ирака Фейсала І. Позже авто использовали его преемники Гази І и Фейсал ІІ.

Салон отделан красной кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

В 1966 году Mercedes-Benz приобрели для музея при автодроме в Индианаполисе. Его часто использовали для парадов гонщиков во время Гран-при "Формулы-1". В 2007 году авто отреставрировали.

Под капотом установлена 7,7-литровая компрессорная восьмерка на 200 сил Фото: RM Sotheby's

Огромный кабриолет Mercedes 770 K достигает 5,7 м в длину при колесной базе в 3,75 м. Его салон отделан кожей и деревом. Под капотом установлена огромная 7,7-литровая восьмерка с компрессором на 200 сил, позволяющая развивать 160 км/ч.

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