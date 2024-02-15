В Украине заметили очень редкий и нестандартный британский кроссовер 2000-х (фото)

Rover Streetwise выпускали недолго и всего собрали только 15 000 авто. Компактный кроссовер отличается необычным дизайном.

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В Киеве сфотографировали кроссовер Rover Streetwise 2005 года. Недорогая британская модель является большой редкостью в Украине. Ее снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Streetwise – внедорожная модификация компактного хэтчбека Rover 25. Городской кроссовер выпускали в Великобритании с 2003 по 2005 годы и всего собрано только 15 000 таких авто. Кроме того, в 2008-2011 годах модель производили в Китае под названием MG 3 SW.

Небольшой кроссовер В-класса достигает 4 метра в длину. От Rover 25 его отличают массивный пластиковый обвес, увеличенный клиренс и другая решетка радиатора. Также на крыше установлены рейлинги для багажника. Примечательно, что модель предлагали не только в пятидверных, но и в трехдверных версиях.

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Британский кроссовер Rover Streetwise оснащен 1,6-литровой бензиновой четверкой мощностью 111 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,3 с и развить 190 км/ч.

Автомобиль получил обвес и рейлинги для багажника на крыше

Кроме того, модель комплектовали бензиновыми моторами объемом 1,4 л (84 и 103 л. с.) и 1,8 л (117 л. с.), а также 2,0-литровым 101-сильным турбодизелем.

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