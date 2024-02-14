В Украине заметили редкий заряженный Ford Mustang мощностью свыше 500 сил (фото)

Shelby GT350 — заряженная версия Ford Mustang с высокооборотистым 526-сильным V8. Спорткар способен разогнаться до сотни за 4,2 с и развить 290 км/ч.

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В Киеве сфотографировали Ford Mustang Shelby GT350 2017 года. Спортивное купе является раритетом в Украине, ведь в нашей стране зарегистрировано немного таких авто. О нем рассказали на сайте ТопЖир.

Спорткар способен развить 290 км/ч Фото: luxurycars.ukraine

Кэрролл Шелби выполнял тюнинг Ford Mustang с 1965 года. Знаменитый коструктор ушел из жизни, но его дело продолжается.

Shelby GT350 – заряженная версия Ford Mustang с упором на трек. Это нетипичный представитель американского автопрома, ведь он оснащен высокооборотистым V8.

Автомобиль получил обвес и задний спойлер Фото: luxurycars.ukraine

5,2-литровая восьмерка развивает 526 л. с. при 7500 об/мин и обладает пиковым крутящим моментом в 582 Н∙м при 4750 об/мин. Shelby GT350 доступен исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.

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Американский спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с и развить 290 км/ч. Он получил самоблокирующийся дифференциал, спортивную подвеску и увеличенные тормоза Brembo.

Салон Shelby GT350 отделали карбоном Фото: luxurycars.ukraine

Отличить Shelby GT350 от стандартного Ford Mustang можно по более агрессивной передней части, обвесу, заднему спойлеру и 19-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro, а задние сиденья сняли для снижения массы авто. Конкретно этот спорткар доработан и отделан карбоном.

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