В Україні помітили рідкісний заряджений Ford Mustang потужністю понад 500 сил (фото)
Shelby GT350 — заряджена версія Ford Mustang з високооборотистим 526-сильним V8. Спорткар здатний розігнатися до сотні за 4,2 с і розвинути 290 км/год.
У Києві сфотографували Ford Mustang Shelby GT350 2017 року. Спортивне купе є раритетом в Україні, адже в нашій країні зареєстровано небагато таких авто. Про нього розповіли на сайті ТопЖир.
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Shelby GT350 — заряджена версія Ford Mustang з упором на трек. Це нетиповий представник американського автопрому, адже він оснащений високообертовим V8.
5,2-літрова вісімка розвиває 526 к. с. за 7500 об/хв і має піковий крутильний момент у 582 Н∙м за 4750 об/хв. Shelby GT350 доступний виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.
Американський спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 4,2 с і розвинути 290 км/год. Він отримав самоблокувальний диференціал, спортивну підвіску і збільшені гальма Brembo.
Відрізнити Shelby GT350 від стандартного Ford Mustang можна за агресивнішою передньою частиною, обвісом, заднім спойлером і 19-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивні сидіння Recaro, а задні сидіння зняли для зниження маси авто. Конкретно цей спорткар доопрацьований і оздоблений карбоном.
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