В Україні помітили рідкісний заряджений Ford Mustang потужністю понад 500 сил (фото)

Shelby GT350 — заряджена версія Ford Mustang з високооборотистим 526-сильним V8. Спорткар здатний розігнатися до сотні за 4,2 с і розвинути 290 км/год.

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У Києві сфотографували Ford Mustang Shelby GT350 2017 року. Спортивне купе є раритетом в Україні, адже в нашій країні зареєстровано небагато таких авто. Про нього розповіли на сайті ТопЖир.

Спорткар здатний розвинути 290 км/год Фото: luxurycars.ukraine

Керролл Шелбі виконував тюнінг Ford Mustang з 1965 року. Знаменитий коструктор пішов із життя, але його справа триває.

Shelby GT350 — заряджена версія Ford Mustang з упором на трек. Це нетиповий представник американського автопрому, адже він оснащений високообертовим V8.

Автомобіль отримав обвіс і задній спойлер Фото: luxurycars.ukraine

5,2-літрова вісімка розвиває 526 к. с. за 7500 об/хв і має піковий крутильний момент у 582 Н∙м за 4750 об/хв. Shelby GT350 доступний виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.

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Американський спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 4,2 с і розвинути 290 км/год. Він отримав самоблокувальний диференціал, спортивну підвіску і збільшені гальма Brembo.

Салон Shelby GT350 оздобили карбоном Фото: luxurycars.ukraine

Відрізнити Shelby GT350 від стандартного Ford Mustang можна за агресивнішою передньою частиною, обвісом, заднім спойлером і 19-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивні сидіння Recaro, а задні сидіння зняли для зниження маси авто. Конкретно цей спорткар доопрацьований і оздоблений карбоном.

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