Раритет из 90-х: в США обнаружен уникальный электропикап от General Motors (фото)

Изготовлено всего 492 пикапа Chevrolet S-10 Electric и большинство из них были утилизированы. Электромобиль предлагался в двух версиях с запасом хода до 209 км.

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В США нашли очень необычный пикап Chevrolet S-10 1997 года. Он оснащен электрической силовой установкой. О раритетном авто рассказали на сайте The Drive.

Этот Chevrolet S-10 Electric — не концепткар, а серийная модель. В 90-х концерн General Motors начал экспериментировать с электрокарами. Сначала наладили производство обтекаемых купе GM EV1, а со временем его силовой установкой оборудовали пикап Chevrolet S-10.

Электромобиль довольно неплохо сохранился

Электромотор мощностью 114 л.с. вращал передние колеса, хотя бензиновые Chevrolet S-10 имели задний или полный привод. Разгон до 80 км/ч занимал 13,5 с, а максимальная скорость составляла 115 км/ч.

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На выбор предлагали свинцовые аккумуляторы емкостью 15 кВт∙ч и никель-металл-гидридную батарею на 29 кВт∙ч. Запас хода составлял 96 и 209 км, соответственно. Интересно, что авто оборудовали индукционным беспроводным зарядным устройством.

Всего выпустили всего 492 пикапа Chevrolet S-10 Electric. Большинство из них не продавали, а сдавали в лизинг и утилизировали после завершения аренды.

114-сильный электромотор вращает передние колеса

Конкретно это авто — 145-е в серии. Электромобиль Chevrolet неплохо сохранился, но его батарея выработала свой ресурс и требует замены. Сейчас пикап планируют продать за $30 000.

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