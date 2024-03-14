Спортивный брат VW ID.4: новый электрокроссовер Volkswagen показали к презентации (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.Unyx — 4,7-метровый обтекаемый купе-кроссовер. Модель предложат в версиях на 231 и 340 л. с., а ее запас хода превысит 500 км.

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Обнародованы первые фото Volkswagen ID.Unyx. Электрический кроссовер презентуют в апреле на автошоу в Пекине. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Volkswagen ID.Unyx — близкий родственник электрокара Cupra Tarvascan. Это обтекаемый купе-кроссовер построен на платформе MEB, которую также используют Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq.

У кроссовера обтекаемый клиновидный силуэт Фото: CarNewsChina

Размеры Volkswagen ID.Unyx 2024:

длина — 4663 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1610 мм;

колесная база — 2765 мм;

масса — 2166 кг.

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Электромобиль Volkswagen ID.Unyx отличается стремительным клиновидным силуэтом с покатой крышей и заостренной задней частью. Заостренный "нос" сочетается с раскосыми фарами, а фонари соединены диодной вставкой.

Электрокар предложат в версиях на 231 и 340 л.с. Фото: CarNewsChina

Салон Volkswagen ID.Unyx 2024 не показали. Ожидается, что кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой тачскрин.

Кроссовер Volkswagen ID.Unyx предложат в 231-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Запас хода электромобиля превысит 500 км. Производство модели наладят на совместном предприятии с JAC в Китае.

Кстати, недавно презентовать спортивные электромобили Volkswagen ID.

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