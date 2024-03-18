В Германии нашли заброшенный автосалон с машинами внутри (видео)

Автосалон в Германии закрылся из-за конфликта владельцев и резвится с 2019 года. Внутри сохранились машины, но их состояние оставляет желать лучшего.

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В Германии обнаружили заброшенный автосалон. Внутри здания по-прежнему стоят машины. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Forgotten Buildings.

Kia Ceed и Rio Фото: скриншот / YouTube

Этот автосалон из СТО основали два брата, один из которых был механиком, другой – менеджером. Сначала они продавали Lada финского производства, но затем переориентировались на более современные автомобили.

Во дворе сохранились Kia Clarus Фото: скриншот / YouTube

Автосалон стал специализироваться на Kia, поэтому в шоуруме и во дворе можно увидеть автомобили южнокорейской марки – Ceed, Carnival, Clarus и Rio. Вместе с тем в автосалоне есть и машины других брендов – на видео видны Volkswagen Passat B5 и Nissan Almera.

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Приблизительно 15 лет назад между братьями-владельцами возник конфликт. Поэтому сначала закрылся автосалон, а в 2019 году прекратила работу и СТО.

Состояние помещения оставляет желать лучшего – оно завалено мусором и хламом. Машины частично разобраны на запчасти вандалами. В то же время на складе все еще хранятся новенькие детали для разных моделей автомобилей.

Кстати, это не единственный заброшенный автосалон в Германии. Там сохранился еще один шоурум, причем автомобили там в новом состоянии и без повреждений.

Также Фокус рассказывал о заброшенном Chevrolet Corvette 1971 года в редкой версии за $150 000.