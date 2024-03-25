Toyota выпустит нестандартный минивэн-кроссовер с очень оригинальным дизайном (фото)
Оригинальный концепткар Toyota X-Van Gear превратится в серийный внедорожный минивэн. Автомобиль отличается брутальным дизайном.
В интернет попали патентные изображения нового минивэна Toyota. Модель может стать серийной в ближайшие годы. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новая Toyota является серийной версией прошлогоднего концепткара X-Van Gear. Она отличается нестандартным рубленым дизайном с массивными бамперами.
У авто короткий высокий капот, вертикальные задние стойки крыши и расширенные крылья, а нижняя часть кузова прикрыта защитным обвесом. Также обращают на себя внимание пиксельные светодиодные фары.Важно
Концепт-кар Toyota X-Van Gear имел сдвижные передние и задние двери, однако в серийной модели очевидно будут сдвигаться только задние двери. Крыша выполнена панорамной.
О силовом агрегате Toyota X-Van Gear пока ничего не известно. Японский автопроизводитель даже держит в секрете тип силового агрегата, поэтому нельзя сказать, будет ли модель бензиновой, гибридной или электрической.
Кстати, Toyota готовит и новый внедорожник FJ, который будет младшим братом Land Cruiser.
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