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Авто

General Motors презентовали доступное семейное авто за $21 500 с большим багажником (фото)

Chevrolet Spin 2024, Chevrolet Spin, новый Chevrolet Spin, минивэн Chevrolet, Chevrolet Spin
Фото: General Motors | "Лицо" Chevrolet Spin полностью новое

Бюджетный минивэн Chevrolet Spin изменился внешне и получил полностью новый салон. Комплектацию модели существенно расширили.

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Представлен новый Chevrolet Spin 2024 модельного года. Бюджетный семейный минивэн прошел основательную модернизацию и выходит на рынок по цене от 21 500 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте концерна General Motors.

Chevrolet Spin, Chevrolet Spin 2024, новый Chevrolet Spin, минивэн Chevrolet Fullscreen
Комплектация Chevrolet Spin расширенная
Фото: General Motors

Минивэн Chevrolet Spin 2024 презентовали в Бразилии, ведь там его выпускают. Вскоре стартует и экспорт модели.

Новый Chevrolet Spin стал более выразительным на вид. Ему увеличили решетку радиатора и установили "двухуровневые" диодные фары. Кроме того, заменены бамперы, фонари и капот, а в топовой версии установлен защитный пластиковый обвес.

салон Chevrolet Spin, Chevrolet Spin, Chevrolet Spin, новый Chevrolet Spin, минивэн Chevrolet Fullscreen
Салон Chevrolet Spin полностью новый
Фото: General Motors

Салон Chevrolet Spin 2024 претерпел более кардинальные изменения и фактически является полностью новым. Заменены руль, передняя панель, дверные карты и сиденья. Впервые появились виртуальный щиток приборов и большой 11-дюймовый тачскрин мультимедийной системы MyLink. Доступны версии на 5 и 7 мест, а объем багажника с двумя рядами кресел составляет 756 л.

салон Chevrolet Spin 2024, Chevrolet Spin, новый Chevrolet Spin, минивэн Chevrolet, Chevrolet Spin Fullscreen
Доступны версии на 5 или 7 мест
Фото: General Motors

У всех Chevrolet Spin теперь 6 подушек безопасности. Самая дорогая версия получила бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камеру, Wi-Fi, парктроник, датчики дождя и света. Также появились системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

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Новый Chevrolet Spin оснащен 1,8-литровым 111-сильным двигателем, который может работать на бензине или этаноле. Разгон до 100 км/ч занимает 11 с, а расход топлива составляет 9,5 л/100 км в городе и 7,5 л/100 км на трассе.

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Минивэн имеет вместительный багажник
Фото: General Motors

Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП. Привод только передний, но минивэну увеличили клиренс.

Между прочим, недавно General Motors презентовали электрокроссовер за $12 500 с запасом хода 500 км.

Также Фокус рассказывал о спортивном электровене Volkswagen.