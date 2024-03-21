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Авто

Ретростиль и 340 сил: дебютировал спортивный электровен Volkswagen (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.Buzz GTX может буксировать прицеп массой до 1,8 тонны

Новый Volkswagen ID.Buzz GTX оборудован 340-сильной установкой и стартует до сотни за 6,5 с. Полноприводный минивэн будет доступен в модификациях на 5 или 7 мест.

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Линейку Volkswagen ID.Buzz пополнила топовая спортивная версия GTX. Мощный электрический минивэн в ретростиле поступит в продажу в Европе с лета. Об этом сообщает официальный сайт немецкого автопроизводителя.

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Электровен оборудовали 340-сильной установкой
Фото: Volkswagen

Главное отличие Volkswagen ID.Buzz GTX — его полноприводная силовая установка с двумя моторами на 340 л. с. С ней разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Пятиместный вариант может буксировать 1,8-тонный прицеп, а удлиненный семиместный — 1,6-тонный.

Volkswagen ID.Buzz GTX, Volkswagen ID.Buzz, новый Volkswagen ID.Buzz, новый Volkswagen ID.Buzz, электромобиль Volkswagen, Volkswagen ID Fullscreen
Отделка салона разбавлена красным декором
Фото: Volkswagen

Запас хода VW ID.Buzz GTX не сообщается, однако заявлено, что короткий вариант оборудовали батареей на 79 кВт∙ч, а длинный — на 86 кВт∙ч. Быстрая зарядка (мощностью до 200 кВт) на 80% занимает менее 30 минут.

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Отличить электромобиль Volkswagen ID.Buzz GTX можно по более агрессивной передней части и 19-дюймовым дискам. Также предлагаются особые цвета кузова.

Volkswagen ID.Buzz GTX, Volkswagen ID.Buzz, новый Volkswagen ID.Buzz, новый Volkswagen ID.Buzz, электромобиль Volkswagen, Volkswagen ID Fullscreen
Доступны версии модели на 5 и 7 мест
Фото: Volkswagen

В салоне использована улучшенная черная отделка с контрастными красными акцентами. Мультимедийная система электрокара дополнена 12,9-дюймовым тачскрином и ChatGPT.

Кстати, недавно презентовали еще два спортивных электромобиля Volskwagen из семейства GTX.

Также Фокус рассказывал о новом флагманском седане Volkswagen.