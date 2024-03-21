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Авто

Ретростиль і 340 сил: дебютував спортивний електровен Volkswagen (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.Buzz GTX може буксирувати причіп масою до 1,8 тонни

Новий Volkswagen ID.Buzz GTX обладнаний 340-сильною установкою і стартує до сотні за 6,5 с. Повнопривідний мінівен буде доступний у модифікаціях на 5 або 7 місць.

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Лінійку Volkswagen ID.Buzz поповнила топова спортивна версія GTX. Потужний електричний мінівен у ретростилі надійде в продаж у Європі з літа. Про це повідомляє офіційний сайт німецького автовиробника.

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Електровен обладнали 340-сильною установкою
Фото: Volkswagen

Головна відмінність Volkswagen ID.Buzz GTX – його повнопривідна силова установка з двома моторами на 340 к. с. Із нею розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. П’ятимісний варіант може буксирувати 1,8-тонний причіп, а подовжений семимісний – 1,6-тонний.

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Оздоблення салону розбавлене червоним декором
Фото: Volkswagen

Запас ходу VW ID.Buzz GTX не повідомляють, проте заявлено, що короткий варіант обладнали батареєю на 79 кВт∙год, а довгий – на 86 кВт∙год. Швидка зарядка (потужністю до 200 кВт) на 80% займає менш ніж 30 хвилин.

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Відрізнити електромобіль Volkswagen ID.Buzz GTX можна за агресивнішою передньою частиною та 19-дюймовими дисками. Також пропонуються особливі кольори кузова.

Volkswagen ID.Buzz GTX, Volkswagen ID.Buzz, новий Volkswagen ID.Buzz, електромобіль Volkswagen, Volkswagen ID Fullscreen
Доступні версії моделі на 5 і 7 місць
Фото: Volkswagen

У салоні використане покращене чорне оздоблення з контрастними червоними акцентами. Мультимедійна система електрокара доповнена 12,9-дюймовим тачскріном та ChatGPT.

До речі, недавно презентували ще два спортивних електромобілі Volskwagen із сімейства GTX.

Також Фокус розповідав про новий флагманський седан Volkswagen.