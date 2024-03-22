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Авто

General Motors презентували доступне сімейне авто за $21 500 з великим багажником (фото)

Chevrolet Spin 2024, Chevrolet Spin, новий Chevrolet Spin, мінівен Chevrolet
Фото: General Motors | "Лице" Chevrolet Spin повністю нове

Бюджетний мінівен Chevrolet Spin змінився зовні та отримав повністю новий салон. Комплектацію моделі суттєво розширили.

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Представлено новий Chevrolet Spin 2024 модельного року. Бюджетний сімейний мінівен пройшов ґрунтовну модернізацію і виходить на ринок за ціною від 21 500 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну General Motors.

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Комплектація Chevrolet Spin розширена
Фото: General Motors

Мінівен Chevrolet Spin 2024 презентували в Бразилії, адже там його випускають. Невдовзі стартує і експорт моделі.

Новий Chevrolet Spin став виразнішим на вигляд. Йому збільшили решітку радіатора та встановили "дворівневі" діодні фари. Крім того, замінені бампери, ліхтарі та капот, а в топовій версії встановлений захисний пластиковий обвіс.

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Салон Chevrolet Spin повністю новий
Фото: General Motors

Салон Chevrolet Spin 2024 зазнав кардинальніших змін і фактично є повністю новим. Замінені кермо, передня панель, дверні карти та сидіння. Уперше з’явилися віртуальний щиток приладів та великий 11-дюймовий тачскрін мультимедійної системи MyLink. Доступні версії на 5 та 7 місць, а об'єм багажника з двома рядами крісел складає 756 л.

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Доступні версії на 5 або 7 місць
Фото: General Motors

У всіх Chevrolet Spin тепер 6 подушок безпеки. Найдорожча версія отримала безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, Wi-Fi, парктронік, датчики дощу й світла. Також з’явилися системи автоматичного гальмування та контролю "сліпих" зон.

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Новий Chevrolet Spin оснащений 1,8-літровим 111-сильним двигуном, який може працювати на бензині чи етанолі. Розгін до 100 км/год займає 11 с, а витрата пального складає 9,5 л/100 км в місті та 7,5 л/100 км на трасі.

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Мінівен має місткий багажник
Фото: General Motors

Можна вибрати 6-ступінчасті механічну чи автоматичну КПП. Привод тільки передній, але мінівену збільшили кліренс.

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