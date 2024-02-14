На ринок вийшов дешевий електрокросовер Chevrolet за $35 000 із запасом ходу 500 км (фото)

Доступний електрокросовер Chevrolet Equinox EV непогано оснащений і запропонований у версіях на 213 і 294 к. с. Найбільш "далекобійний" варіант моделі може проїхати понад 500 км без підзарядки.

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Новий Chevrolet Equinox EV надійшов у виробництво та вийшов на ринок. Модель коштує в США від 34 995 доларів і є найдоступнішим електрокросовером від General Motors. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У США на електромобіль Chevrolet Equinox EV також поширюється урядова субсидія розміром до 7500 доларів, тобто його ціна може впасти до $27 495. Базовий електрокросовер отримав 19-дюймові диски, камеру заднього виду, парктронік, автоматичне гальмування, утримання в смузі та контроль сліпих зон.

Запас ходу електромобіля сягає 513 км Фото: General Motors

Топовий електромобіль Chevrolet Equinox EV 3RS коштуватиме від 46 795 доларів із переднім приводом і 53 395 доларів — із повним. Ця версія оснащена 21-дюймовими дисками, роздільним клімат-контролем, підігрівом керма та сидінь, електроприводом і вентиляцією крісел, а також системою напівавтономного водіння Super Cruise.

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Електричний кросовер Chevrolet Equinox EV досягає 4,8 м завдовжки та вирізняється обтічним дизайном. У його салоні встановлено віртуальний щиток приладів і великий 17,7-дюймовий тачскрин.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

Новий Chevrolet Equinox EV доступний у 213-сильній передньопривідній і 294-сильній повнопривідній модифікаціях. У першому випадку запас ходу становить 513 км, у другому — 459 км.

До слова, бензиновий Chevrolet Equinox залишиться у виробництві, адже нещодавно з'явилося нове його покоління.

Також Фокус розповідав про новий кросовер від General Motors і Honda.