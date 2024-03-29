Бросит вызов Cayenne: первый кроссовер Xiaomi показали до презентации (фото)

Электрический кроссовер Xiaomi будет использовать силовые установки седана SU7. Кроме того, запланирована версия с бензиновым мотор-генератором.

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Xiaomi планирует расширять свою автомобильную линейку. Вскоре к седану SU7 присоединится кроссовер. Его обещают презентовать до конца 2024 года, а пока на сайте CarNewsChina появились первые его подробности и изображения.

Судя по рендеру, кроссовер Xiaomi будет очень напоминать первенца SU7. У него обтекаемый дизайн и каплевидные фары. Две модели будут иметь похожие размеры, то есть длина кроссовера достигнет 5 метров.

Силовые установки позаимствовали у Xiaomi SU7 Фото: Xiaomi

Отмечается, что новый Xiaomi будет дороже седана. Он станет более доступным конкурентом будущего электрического Porsche Cayenne, а также Mercedes EQE SUV.

Ожидается, что силовыми установками с кроссовером поделится новый Xiaomi SU7. Это значит, что его предложат в заднеприводной 300-сильной и полноприводной 663-сильной версиях. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды.

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Электромобиль Xiaomi может получить батареи емкостью 94,3 и 101 кВт∙ч, а его запас хода превысит 700 км. В то же время, планируется с небольшим бензиновым мотор-генератором, который будет производить электроэнергию.

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