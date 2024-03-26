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Ожидается в Украине: на рынок вышел новый электромобиль Ford на базе VW ID.4 (фото)

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Фото: Ford | Ford Explorer стал компактным электрокроссовером

Электромобиль Ford Explorer — компактный 4,46-метровый кроссовер с богатым оснащением. Пока что модель предложили в версиях на 286 и 340 сил с запасом хода до 600 км.

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Новый Ford Explorer поступил в производство в Германии и выходит на европейский рынок. Впервые кроссовер стал электрическим. Его подробности раскрыли на официальном сайте Ford.

Электромобиль Ford Explorer должны были начать продавать в Евросоюзе еще с ноябре, однако из-за сертификации батареи и доработки силовой установки выход на рынок задержался.

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Запас хода электрокара достигает 600 км
Фото: Ford

В ЕС кроссовер Ford стоит от 48 510 евро, однако впоследствии должны добавить более доступные версии. Уже известно, что в этом году новая модель появится и в Украине.

Новый Ford Explorer 2024 не имеет ничего общего с одноименной бензиновой моделью и будет выпускаться параллельно с ней. Электрокар достигает 4,46 м в длину при колесной базе в 2,77 м и построен на платформе VW MEB, то есть является собратом Volkswagen ID.4.

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У VW ID.4 позаимствовали и силовые установки. Пока что электрокроссовер Ford Explorer предложат в заднеприводной 286-сильной и полноприводной 340-сильной версиях с батареей на 82 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 555-602 км, во втором — 516-566 км. Топовый вариант стартует до сотни за 5,3 с.

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Модель предлагают в двух вариантах комплектации
Фото: Ford

Базовая комплектация Ford Explorer включает двухзонный климат-контроль, камеру, адаптивный круиз-контроль, навигацию, подогрев кресел и руля, электропривод и вентиляцию сиденья водителя, беспроводную зарядку телефона

Вариант Premium (от 52 136 евро) добавляет панорамную крышу, электропривод двери багажника, матричные фары, 20-дюймовые диски и мощную акустику Bang&Olufsen с 10 динамиками.

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