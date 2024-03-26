Очікується в Україні: на ринок вийшов новий електромобіль Ford на базі VW ID.4 (фото)

Електромобіль Ford Explorer — компактний 4,46-метровий кросовер із багатим оснащенням. Поки що модель запропонували у версіях на 286 і 340 сил із запасом ходу до 600 км.

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Новий Ford Explorer надійшов у виробництво в Німеччині і виходить на європейський ринок. Уперше кросовер став електричним. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Ford.

Електромобіль Ford Explorer мали почати продавати в Євросоюзі ще з листопаді, проте через сертифікацію батареї та доопрацювання силової установки вихід на ринок затримався.

Запас ходу електрокара сягає 600 км Фото: Ford

У ЄС кросовер Ford коштує від 48 510 євро, проте згодом мають додати доступніші версії. Уже відомо, що цього року нова модель з’явиться і в Україні.

Новий Ford Explorer 2024 не має нічого спільного із однойменною бензиновою моделлю і буде випускатися паралельно із нею. Електрокар сягає 4,46 м у довжину при колісній базі у 2,77 м і збудований на платформі VW MEB, тобто є побратимом Volkswagen ID.4.

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У VW ID.4 запозичили і силові установки. Поки що електрокросовер Ford Explorer запропонують у задньопривідній 286-сильній та повнопривідній 340-сильній версіях із батареєю на 82 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 555-602 км, у другому – 516-566 км. Топовий варіант стартує до сотні за 5,3 с.

Модель пропонують у двох варіантах комплектації Фото: Ford

Базова комплектація Ford Explorer включає двозонний клімат-контроль, камеру, адаптивний круїз-контроль, навігацію, підігрів крісел і керма, електропривід та вентиляцію сидіння водія, бездротову зарядку телефона

Варіант Premium (від 52 136 євро) додає панорамний дах, електропривід дверей багажника, матричні фари, 20-дюймові диски та потужну акустику Bang&Olufsen з 10 динаміками.

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