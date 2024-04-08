Старый Toyota Land Cruiser превратили в оригинальный внедорожный автодом (видео)

В Toyota Land Cruiser J78 поднимается крыша, а в салоне установили кровать, диван и небольшую кухню. Внедорожник оснастили солнечными батареями.

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Культовый Toyota Land Cruiser J78 начал новую жизнь. Старый внедорожник превратили в самодельный дом на колесах. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Tiny Home Tours.

Автодом Toyota Land Cruiser создали своими руками Соня и Яни из Германии. Они используют внедорожник для путешествий.

Авто оснастили раскладным тентом Фото: скриншот / YouTube

Toyota Land Cruiser получил подъемную крышу и раскладной тент, под которым установлена двуспальная кровать. На боковинах появилось крепление для разнообразного снаряжения.

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В задней части салона установили диван, а также небольшую кухню с раковиной и разнообразными шкафами и ящиками. Есть раскладной стол и небольшой холодильник.

В салоне установили диван и небольшую кухню Фото: скриншот / YouTube

Toyota Land Cruiser получил дополнительную литий-ионную батарею на 150 А∙ч и солнечные панели на крыше. Для путешествий добавили еще один 100-литровый бензобак, и теперь дом на колесах может преодолевать 1200 км без дозаправки.

4,2-литровый турбодизель мощностью 131 л.с. остался без изменений. Полный привод дополнен понижающей передачей.

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