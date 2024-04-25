Настоящие раритеты: на аукцион выставили коллекцию дорогих ретро-авто (фото)

В коллекции собраны редкие модели Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley и Ferrari. Стоимость некоторых ретро-авто превышает 300 тысяч евро.

Related video

В Монако на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию старинных автомобилей. С молотка уйдут 16 винтажных машин 50-70-х годов. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Коллекцию автомобилей собрал миллионер из Кувейта. Большинство из них — британские модели, хотя также есть авто из Италии и Германии. Часть машин в отличном состоянии, другие — нуждаются в реставрации. Общая стоимость машин превышает миллион евро.

Кабриолетов Bentley S2 Continental выпустили 65 кабриолетов Фото: RM Sotheby's

Больше всего в коллекции собрано моделей Aston Martin — сразу шесть. Самыми дорогими являются три Aston Martin DB4 1959–1962 годов: эти 240-сильные купе планируют продать за 200–320 тыс. евро.

В 150–175 тыс. евро оценили два Aston Martin DB6 в редкой заряженной версии Vantage мощностью 325 сил. А вот Aston Martin V8 1976 года относительно недорогой — примерно 60 000 евро.

Важно

Экс-депутат передал в РФ коллекцию ретроавто на $10 миллионов, — прокуратура (фото)

Также в коллекции насчитывается сразу пять кабриолетов Rolls-Royce Silver Cloud, Silver Dawn и Silver Wraith 50-х и 60-х годов. Их планируют продать за 80–120 тыс. евро. А еще есть два (из всего 65 выпущенных) кабриолета Bentley S2 Continental 1962 года.

Aston Martin DB6 Rolls-Royce Silver Dawn Rolls-Royce Silver Wraith Rolls-Royce Silver Cloud Aston Martin V8 Ferrari 365 GT 2+2 Мерседес 170V

Кроме того, продаются суперкары Ferrari 330 GT и 365 GT с V12 под капотом и компактный доступный кабриолет Mercedes 170V 1950 года.

Кстати, недавно на аукцион выставили коллекцию редких спортивных автомобилей.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве открылся музей ретро-авто.