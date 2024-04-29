В Африке выводят на рынок экстремальный шестиколесный Toyota Land Cruiser (видео)

Toyota Land Cruiser 70 превратили в шестиколесный пикап грузоподъемностью 4 тонны. Авто могут бронировать и оснастить турелью с пулеметом.

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Культовый Toyota Land Cruiser 70 не только остается в производстве, но и получает новые версии. У внедорожника появился экстремальный шестиколесный вариант ТАС-6. О ней рассказали на сайте компании Armormax Defence.

Именно это ателье из ЮАР и выполнило тюнинг Toyota Land Cruiser 70. Шестиколесное авто создали по заказу французского спецназа COS, а теперь решили производить под заказ.

Toyota Land Cruiser 70 удлинили до 6 метров Фото: Armormax

Toyota Land Cruiser 70 превратили в пикап, удлинили до 6 метров и добавили ему третью ось. Также установили усиленные бамперы, дуги и новый шноркель. За доплату авто могут бронировать по стандарту В6 (оно выдерживает обстрел из автомата или снайперской винтовки калибром 7,62 мм) и установить турель с пулеметом.

Грузоподъемность авто выросла до 4 тонн Фото: Armormax

На выбор предлагают 4,0-литровый 260-сильный бензиновый V6 и 4,5-литровый дизельный V8 на 205 л.с. В обоих случаях максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч, а грузоподъемность составляет 4 тонны. Объем баков увеличили до 210 л, что позволяет преодолевать 2000 км без дозаправки.

Внедорожник предлагается с 5-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он сохраняет понижающую передачу и блокировку дифференциалов. Его подвеску и тормоза усилили, а клиренс увеличили на 100 мм (до 350 мм).

Цена Toyota Land Cruiser ТАС-6 стартует с 81 500 долларов. Бронированная версия обойдется в 149 350 долларов.

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