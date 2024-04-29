У Африці виводять на ринок екстремальний шестиколісний Toyota Land Cruiser (відео)

Toyota Land Cruiser 70 перетворили на шестиколісний пікап вантажопідйомністю 4 тонни. Авто можуть бронювати та оснастити туреллю з кулеметом.

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Культовий Toyota Land Cruiser 70 не тільки залишається у виробництві, але й отримує нові версії. У позашляховика з’явився екстремальний шестиколісний варіант ТАС-6. Про неї розповіли на сайті компанії Armormax Defence.

Саме це ательє з ПАР і виконало тюнінг Toyota Land Cruiser 70. Шестиколісне авто створили на замовлення французького спецназу COS, а тепер вирішили виробляти під замовлення.

Toyota Land Cruiser 70 подовжили до 6 метрів Фото: Armormax

Toyota Land Cruiser 70 перетворили на пікап, подовжили до 6 метрів і додали йому третю вісь. Також встановили посилені бампери, дуги та новий шноркель. За доплату авто можуть бронювати за стандартом В6 (воно витримує обстріл із автомата чи снайперської гвинтівки калібром 7,62 мм) та встановити турель із кулеметом.

Вантажопідйомність авто зросла до 4 тонн Фото: Armormax

На вибор пропонують 4,0-літровий 260-сильний бензиновий V6 та 4,5-літровий дизельний V8 на 205 к. с. У обох випадках максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год, а вантажопідйомність складає 4 тонни. Об’єм баків збільшили до 210 л, що дозволяє долати 2000 км без дозаправки.

Позашляховик пропонують із 5-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він зберігає знижувальну передачу та блокування диференціалів. Його підвіску та гальма посилили, а кліренс збільшили на 100 мм (до 350 мм).

Ціна Toyota Land Cruiser ТАС-6 стартує з 81 500 доларів. Броньована версія обійдеться в 149 350 доларів.

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