В Польше выпустили на маршрут беспилотные электрические автобусы (фото, видео)

Беспилотный автобус Blees BB-1 рассчитан на 15 пассажиров и способен проехать 200 км без подзарядки. Он может распознавать других участников дорожного движения и запоминать маршрут.

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В Польше начали эксплуатировать беспилотные пассажирские автобусы. Сначала их несколько месяцев тестировали без пассажиров, а с 26 апреля запустили первый полноценный маршрут в городе Катовице. Об этом сообщает сайт Katowice24.

Для автобусов разработали маршрут длиной 2 км

На маршруте курсируют электрические автобусы Blees BB-1. Они будут возить пассажиров от улицы Французская до городского парка в Долине трех прудов в будни с 8.00 до 16.00. Протяженность маршрута составляет 2 км.

Автопилот способен распознавать других участников дорожного движения

Автобусы будут передвигаться по маршруту в полностью автономном режиме, однако в кабине будет оставаться водитель-оператор, который сможет при необходимости в экстремальной ситуации взять управление на себя. Обусловлено это тем, что в парках Катовице немало велосипедистов и роллеров.

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Пилотная эксплуатация Blees BB-1 с небольшими перерывами продлится до 3 июня. После этого городские власти решат, оставлять ли маршрут.

Автобус несколько месяцев тестировали без пассажиров

Беспилотный автобус BB-1 разработан компанией Blees из польского города Гливице. Он рассчитан на 15 пассажиров и способен развивать скорость до 25 км/ч. Аккумуляторная батарея на 58 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 200 км.

Кстати, в Польше планируют вскоре запустить в производство доступные компактные электромобили для города.

Также Фокус рассказывал, что на польском заводе будут выпускать первый электрокроссовер Alfa Romeo.