Звезда 90-х: в Украине появился легендарный японский спорткар (фото)

Mitsubishi Lancer Evolution VI — культовая спортивная модель 90-х. Полноприводный седан с 280-сильным турбомотором способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 250 км/ч.

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В Украину привезли Mitsubishi Lancer Evolution VI 1999 года. Знаменитый спортивный седан является большой редкостью, ведь производился очень малыми сериями. Его фотографии опубликовали на странице chpsh.carspotting в Instagram.

Выпущено всего 4092 таких седана Фото: chpsh.carspotting

Седаны Mitsubishi Lancer Evolution — это, по сути, серийные версии раллийных авто, которые доминировали в чемпионате мира WRC. В этом семействе было 10 разных моделей, а Mitsubishi Lancer Evo VI выпускали с 1999 по 2001 год и всего собрали 4092 авто.

Полноприводное авто оснащено 280-сильным турбомотором Фото: chpsh.carspotting

Полноприводный спортивный седан оснащен 2,0-литровой турбочетверкой на 280 л. с. и 373 Нм. С 5-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и развить 250 км/ч. Конечно же доработаны подвеска и тормоза автомобиля.

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Отличить Mitsubishi Lancer Evo VI от стандартного седана можно по обвесу, расширенным крыльям, воздухозаборникам на капоте, 17-дюймовым дискам и большому антикрылу. В салоне установлены спортивные кресла Recaro и руль Momo.

Сзади установлено большое антикрыло Фото: chpsh.carspotting

Конкретно этот Mitsubishi Lancer Evolution VI был ввезен в Украину совсем недавно. Руль седана расположен справа.

Кстати, недавно в Киеве видели еще один знаменитый Mitsubishi 90-х — купе 3000 GT.

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