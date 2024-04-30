Зірка 90-х: в Україні з'явився легендарний японський спорткар (фото)

Mitsubishi Lancer Evolution VI — культова спортивна модель 90-х. Повнопривідний седан із 280-сильним турбомотором здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с і розвинути 250 км/год.

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В Україну привезли Mitsubishi Lancer Evolution VI 1999 року. Знаменитий спортивний седан є великою рідкістю, адже виготовлявся дуже малими серіями. Його фото опублікували на сторінці chpsh.carspotting в Instagram.

Випущено лише 4092 таких седани Фото: chpsh.carspotting

Седани Mitsubishi Lancer Evolution — це, по суті, серійні версії ралійних авто, які домінували в чемпіонаті світу WRC. У цьому сімействі було 10 різних моделей, а Mitsubishi Lancer Evo VI випускали з 1999 по 2001 рік і всього зібрали 4092 авто.

Повнопривідне авто оснащене 280-сильним турбомотором Фото: chpsh.carspotting

Повнопривідний спортивний седан оснащено 2,0-літровою турбочетвіркою на 280 к. с. і 373 Нм. Із 5-ступінчастою механічною КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с і розвинути 250 км/год. Звісно ж доопрацьовані підвіска та гальма автомобіля.

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Відрізнити Mitsubishi Lancer Evo VI від стандартного седана можна за обвісом, розширеними крилами, повітрезабірниками на капоті, 17-дюймовими дисками та великим антикрилом. У салоні встановлені спортивні крісла Recaro і кермо Momo.

Ззаду встановлене велике антикрило Фото: chpsh.carspotting

Конкретно цей Mitsubishi Lancer Evolution VI ввезли в Україну зовсім недавно. Кермо седана розташоване праворуч.

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