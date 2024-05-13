Большие изменения: первый электрифицированный Porsche 911 показали до презентации (фото, видео)

Новый Porsche 911 не очень изменится внешне, однако получит инновационную гибридную установку. Спорткар станет не только экономичнее, но и значительно быстрее.

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Обнародованы первые официальные фото Porsche 911 2024. Обновленную версию знаменитого спорткара презентуют 28 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Porsche.

Гибрид Porsche 911 оказался быстрее на Нюрбургринге Фото: Porsche

На фотографиях показали новый Porsche 911 во время тестов в Дубае и в его окрестностях. Купе не слишком изменилось внешне — у него другие бамперы и оптика. Кроме того, доступен опциональный аэропакет с измененным обвесом и фиксированным антикрылом.

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Салон Porsche 911 2024 на фото не показали. Его должны обновить в стиле электрических Taycan и Macan.

Фото: Porsche

Самым же важным изменением станет первый в истории гибрид Porsche 911. Технология для модели разрабатывалась с 2010 года. Ожидается, что гибридной установкой дополнят стандартную оппозитную шестерку.

Пока информации о гибриде Porsche 911 немного — неизвестно даже, будет ли это отдельная версия или электрифицируют всю линейку модели. Заявлено лишь, что такая модификация не только экономичнее, но и на 8,7 с быстрее на Нюрбургринге, чем 450-сильный Porsche 911 Carrera S — она проехала круг за 7 минут 16,9 секунды.

Кстати, недавно в Украину приехал уникальный кроссовер Porsche 911. Он стоит 11,2 миллиона гривен и выпущен лимитированной серией.

Также Фокус рассказывал о флагманском семиместном кроссовере Porsche K1.