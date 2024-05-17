Самый мощный Bentley в истории показали до презентации (фото)
Bentley Continental GT обновят внешне и оснастят мощной гибридной установкой на 782 л.с. Купе сможет развивать скорость более 330 км/ч и проезжать 80 км на электротяге.
Обнародованы первые фото Bentley Continental GT 2025. Купе презентуют в июне, а пока на официальном сайте британского автопроизводителя раскрыли первые его подробности.
Bentley Continental GT пройдет серьезную модернизацию. На фото купе в камуфляже, однако можно разглядеть, что его передняя часть изменена в стилистике Bentley Bacalar 2021 года. У авто новая решетка радиатора, а круглых фар две, а не четыре. Сзади обновленные фонари.
Салон Bentley Continental GT 2025 не показали, просто рассказали о его двигателе. Модель уже не будет доступна с 6,0-литровым W12, а получит новую гибридную установку.
Купе оснастят 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Суммарная отдача составит 782 л.с. и 1000 Нм, то есть это будет самый мощный Bentley в истории.Важно
Новый Bentley Continental GT сможет разгоняться до сотни примерно за 3 с и развивать скорость более 330 км/ч. К тому же, он будет способен проехать 80 км на электротяге.
Автомобиль сохранит 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и полный привод, а также получит адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.
Кстати, недавно Bentley презентовали самую роскошную и дорогую модель в своей истории. Ее салон украшен золотом.
Также Фокус рассказывал, что эту же гибридную установку получил новый Lamborghini Urus SE.