Самый мощный Bentley в истории показали до презентации (фото)

Bentley Continental GT обновят внешне и оснастят мощной гибридной установкой на 782 л.с. Купе сможет развивать скорость более 330 км/ч и проезжать 80 км на электротяге.

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Обнародованы первые фото Bentley Continental GT 2025. Купе презентуют в июне, а пока на официальном сайте британского автопроизводителя раскрыли первые его подробности.

Bentley Continental GT пройдет серьезную модернизацию. На фото купе в камуфляже, однако можно разглядеть, что его передняя часть изменена в стилистике Bentley Bacalar 2021 года. У авто новая решетка радиатора, а круглых фар две, а не четыре. Сзади обновленные фонари.

Купе получит новую гибридную установку на 782 л.с. Фото: Bentley

Салон Bentley Continental GT 2025 не показали, просто рассказали о его двигателе. Модель уже не будет доступна с 6,0-литровым W12, а получит новую гибридную установку.

Купе оснастят 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Суммарная отдача составит 782 л.с. и 1000 Нм, то есть это будет самый мощный Bentley в истории.

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Новый Bentley Continental GT сможет разгоняться до сотни примерно за 3 с и развивать скорость более 330 км/ч. К тому же, он будет способен проехать 80 км на электротяге.

Автомобиль сохранит 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и полный привод, а также получит адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

Кстати, недавно Bentley презентовали самую роскошную и дорогую модель в своей истории. Ее салон украшен золотом.

Также Фокус рассказывал, что эту же гибридную установку получил новый Lamborghini Urus SE.