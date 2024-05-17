Найпотужніший Bentley в історії показали до презентації (фото)

Bentley Continental GT оновлять зовні та оснастять потужною гібридною установкою на 782 к. с. Купе зможе розвивати швидкість понад 330 км/год і проїжджати 80 км на електротязі.

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Оприлюднено перші фото Bentley Continental GT 2025. Купе презентують у червні, а поки на офіційному сайті британського автовиробника розкрили перші його подробиці.

Bentley Continental GT пройде серйозну модернізацію. На фото купе в камуфляжі, проте можна розгледіти, що його передня частина змінена в стилістиці Bentley Bacalar 2021 року. У авто нова решітка радіатора, а круглих фар дві, а не чотири. Ззаду оновлені ліхтарі.

Купе отримає нову гібридну установку на 782 к. с. Фото: Bentley

Салон Bentley Continental GT 2025 не показали, просто розповіли про його двигун. Модель уже не буде доступна з 6,0-літровим W12, а отримає нову гібридну установку.

Купе оснастять 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором. Сумарна віддача складе 782 к. с. і 1000 Нм, тобто це буде найпотужніший Bentley у історії.

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Новий Bentley Continental GT зможе розганятися до сотні приблизно за 3 с і розвивати швидкість понад 330 км/год. До того ж, він буде здатен проїхати 80 км на електротязі.

Автомобіль збереже 8-ступінчастий робот з двома зчепленнями і повний привід, а також отримає адаптивні амортизатори, активні стабілізатори та керовані задні колеса.

До речі, недавно Bentley презентували найрозкішнішу та найдорожчу модель у своїй історії. Її салон оздоблено золотом.

Також Фокус розповідав, що цю ж гібридну установку отримав новий Lamborghini Urus SE.