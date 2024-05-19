В Украине появился новейший элегантный спорткар Mercedes-Benz (фото)

Mercedes CLE пришел на смену сразу двум моделям — C-Class Coupe и E-Class Coupe. Спортивное купе в Украине предлагают в версиях мощностью до 449 сил.

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На украинский рынок вышел новый Mercedes-Benz CLE. Одно из первых купе сфотографировали в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заднеприводное купе Mercedes CLE 2024 заменило сразу две модели — C-Class Coupe и E-Class Coupe. Оно создано на базе седана Mercedes E-Class W214, который недавно также появился в Украине.

Новый Mercedes CLE отличается элегантным дизайном с изогнутой линией крыши. В его салоне на наклонной центральной панели установлен портретный тачскрин.

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Цена Mercedes CLE в Украине стартует с 2,62 миллиона гривен. Модель предлагается в бензиновых и дизельных версиях мощностью от 197 до 449 л. с.

Конкретно это купе Mercedes CLE 300 с полным приводом 4Matic стоит от 2,84 млн гривен. Оно оснащено 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 258 л.с., дополненным 23-сильной "мягкой" гибридной установкой.

В салоне установлен портретный тачскрин Фото: Mercedes-Benz

Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, автомобиль получил пакет AMG Line с более выразительным дизайном и 19-дюймовыми дисками.

Кстати, недавно в Украину привезли старшего брата CLE — новейший суперкар Mercedes-AMG GT на 585 сил.

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