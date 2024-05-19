В Україні з'явився новітній елегантний спорткар Mercedes-Benz (фото)

Mercedes CLE прийшов на зміну одразу двом моделям — C-Class Coupe та E-Class Coupe. Спортивне купе в Україні пропонують у версіях потужністю до 449 сил.

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На український ринок вийшов новий Mercedes-Benz CLE. Одне з перших купе сфотографували в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Задньопривідне купе Mercedes CLE 2024 замінило одразу дві моделі — C-Class Coupe та E-Class Coupe. Воно створене на базі седана Mercedes E-Class W214, який недавно також з’явився в Україні.

Новий Mercedes CLE вирізняється елегантним дизайном із вигнутою лінією даху. В його салоні на нахиленій центральній панелі встановлено портретний тачскрин.

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Ціна Mercedes CLE в Україні стартує з 2,62 мільйона гривень. Модель пропонують у бензинових і дизельних версіях потужністю від 197 до 449 к. с.

Конкретно це купе Mercedes CLE 300 з повним приводом 4Matic коштує від 2,84 млн гривень. Воно оснащене 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 258 к. с., доповненим 23-сильною "м’якою" гібридною установкою.

У салоні встановлено портретний тачскрин Фото: Mercedes-Benz

Розгін до 100 км/год займає 6,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Також автомобіль отримав пакет AMG Line із виразнішим дизайном і 19-дюймовими дисками.

До речі, недавно в Україну привезли старшого брата CLE — новітній суперкар Mercedes-AMG GT на 585 сил.

Також Фокус розповідав, що в Києві помітили раритетний кабріолет Mercedes 90-х із двигуном V12.