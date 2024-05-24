320 км за 5 минут: Google создал самое быстрое зарядное устройство для электрокаров (фото)

Станция Gravity DEAP Tree поддерживает зарядку электрокаров мощностью до 500 кВт. За 5 минут можно увеличить запас хода авто на 320 км.

Related video

Американский стартап Gravity, который принадлежит Google, представил новое скоростное зарядное устройство для электромобилей DEAP Tree. Вскоре такие зарядные станции планируют устанавливать на улицах Нью-Йорка. Об этом сообщает сайт Inside EVs.

Gravity DEAP Tree — мощная зарядная станция третьего уровня. Она поддерживает постоянный ток напряжением до 1000 вольт, то есть сделана на перспективу, ведь у самых современных электрокаров силовые установки только на 800 вольт.

Мощность зарядного устройства достигает 500 кВт После зарядки стрела поднимается, а кабель автоматически вынимается

Зарядное устройство Gravity DEAP Tree имеет два режима работы. При мощности 200 кВт пополнить запас хода электрокара на 320 км можно всего за 13 минут, а при 500 кВт — за рекордные 5 минут.

Еще одним преимуществом DEAP Tree является его практичность. Зарядную станцию недаром назвали Tree ("дерево") — она действительно занимает столько же места, как и дерево или столб.

Важно

Цена $30 000 и запас хода 600 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (видео)

Зарядные устройства Gravity планируют устанавливать на тротуарах. Они имеют регулируемую стрелу и достаточно длинный кабель, чтобы дотянуться до зарядного разъема с любой стороны авто. После завершения зарядки стрела поднимается и кабель автоматически отсоединяется от электрокара.

Ранее Фокус рассказывал о первом электромобиле Duster с ярким тюнингом.

Также мы писали, что в Киеве видели электрокар Rolls-Royce за $600 000.