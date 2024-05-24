320 км за 5 хвилин: Google створив найшвидший зарядний пристрій для електрокарів (фото)

Станція Gravity DEAP Tree підтримує зарядку електрокарів потужністю до 500 кВт. За 5 хвилин можна збільшити запас ходу авто на 320 км.

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Американський стартап Gravity, який належить Google, презентував новий швидкісний зарядний пристрій для електромобілів DEAP Tree. Невдовзі такі зарядні станції планують встановлювати на вулицях Нью-Йорка. Про це повідомляє сайт Inside EVs.

Gravity DEAP Tree — потужна зарядна станція третього рівня. Вона підтримує постійний струм напругою до 1000 Вольт, тобто зроблена на перспективу, адже в найсучасніших електрокарів силові установки тільки на 800 вольт.

Потужність зарядного пристрою сягає 500 кВт Після зарядки стріла піднімається, а кабель автоматично виймається

Зарядний пристрій Gravity DEAP Tree має два режими роботи. За потужності 200 кВт поповнити запас ходу електрокара на 320 км можна всього за 13 хвилин, а за 500 кВт — за рекордні 5 хвилин.

Ще однією перевагою DEAP Tree є його практичність. Зарядну станцію недарма назвали Tree ("дерево") — вона дійсно займає стільки ж місця, як і дерево чи стовп.

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Зарядні пристрої Gravity планують встановлювати на тротуарах. Вони мають регульовану стрілу й достатньо довгий кабель, аби дотягнутися до зарядного роз’єму з будь-якого боку авто. Після завершення зарядки стріла піднімається, і кабель автоматично від’єднується від електрокара.

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