С холодильником и караоке: в Китае презентовали электрокроссовер за $18 000 (фото)

Доступный электрокроссовер Neta L просторный внутри и богато оснащен. Модель оснащена 231-сильным мотором и способна преодолеть до 510 км без подзарядки.

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В Китае представили новый Neta L. Электрический кроссовер поступит в продажу с июля по цене от 130 000 до 160 000 юаней ($18 000 — 22 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Китайский электромобиль Neta L — пятиместный семейный кроссовер. У него выраженный "нос", продолговатые фары и выдвижные дверные ручки.

Авто оснастили 231-сильным мотором Фото: CarNewsChina

Размеры Neta L 2024:

длина — 4770 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1660 мм;

колесная база — 2810 мм.

В салоне на передней панели установили три дисплея, один из которых предназначен для пассажира. Мультимедийная система дополнена караоке. Объем багажника составляет 583-1143 л.

На передней панели установили три дисплея Фото: CarNewsChina

Кресла первого ряда оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем, а еще их можно разложить. Среди прочего оборудования — холодильник в подлокотнике, парковочный автопилот и набор систем безопасности.

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Новый Neta L оснащен 231-сильным мотором. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Передние кресла можно разложить Фото: CarNewsChina

Аккумуляторная батарея на 68 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 510 км, а зарядить ее на 80% можно за 10 минут. Также китайский кроссовер будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором и запасом хода 1300 км.

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